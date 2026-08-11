Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости

Дзюба пытается вернуться в «Спартак», но готов и закончить карьеру

Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина

ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая

«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова – известна позиция Алексея по возможному переходу

У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата – в «Спартаке» Андрея не будет

«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»

Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА

«Факел» и «Ахмат» сыграли вничью в 3-м туре РПЛ и идут без побед

Слуцкий возглавил новую команду

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