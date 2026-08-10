«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова

Турецкий журналист Бурак Эрен высказался о вероятном срыве трансфера полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Батраков хочет перейти в «Галатасарай». Для него это единственная реальная возможность открыть для себя Европу. Также упоминается об экономических проблемах «Локомотива», из-за которых клубу необходимо совершить продажу, чтобы иметь средства на трансферы.

В этой ситуации «Галатасарай» поступил правильно. Предложить 25 миллионов евро и не повышать ставку – верный шаг. В угол загнан именно российский клуб. Похоже, вопрос с «десяткой» жeлто-красные хотят закрыть до матча с «Чорумом». Ждать они не намерены.

По Батракову «Локомотиву» дали один день. Если этот трансфер не состоится, будет сделан ход в сторону Родригу Моры, и сделка пройдeт на условиях, которые были согласованы заранее.

Я не знаю, вышли ли мы окончательно из переговоров по Батракову, но всe выглядит так, будто упeрлись в определeнный потолок и не можем довести дело до конца. Мне изначально было непонятно настойчивое желание президента клуба заполучить этого игрока.

Всe-таки РПЛ – лига вне зоны пристального внимания. Потенциал высок, но как нам объективно его оценить? И в финансовом плане трансфер должен был оставаться на определeнном уровне. То, что нам удалось этого добиться, хорошо. До сих пор интересно, чем была вызвана такая настойчивость президента.

Думаю, ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем. Тот факт, что до сих пор не смогли оформить трансфер, говорит о многом. Если новость верная, то проснeмся мы уже под новостной фон о Родригу Море», – написал Эрен.