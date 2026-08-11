Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси приостановил выступления за «Интер Майами» на неопределенный срок из-за смерти отца.
Форвард в ближайшее время останется в Аргентине рядом с близкими. Дата его возвращения в США пока неизвестна.
Хорхе Месси, отец Лионеля, ушел из жизни в пятницу в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.
- 39-летний нападающий в этом году провел за «Интер Майами» 18 матчей, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.
- 13 августа «цапли» дома сыграют с «Леоном» в Кубке лиг, 16 и 20 августа команде предстоят выездные встречи МЛС с «Нэшвиллом» и «Филадельфией Юнион».
Источник: Doble Amarilla