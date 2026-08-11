Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси приостановил выступления за «Интер Майами» на неопределенный срок из-за смерти отца.

Форвард в ближайшее время останется в Аргентине рядом с близкими. Дата его возвращения в США пока неизвестна.

Хорхе Месси, отец Лионеля, ушел из жизни в пятницу в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.