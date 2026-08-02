МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх

«Интер Майами» дома сыграл вничью с «Коламбусом» в матче 19-го тура МЛС со счетом 2:2.

Первый гол у хозяев забил нападающий Луис Суарес. Он также сделал голевой пас на Ноа Аллена в эпизоде со вторым голом «цапель». Уругваец забил в 4-й встрече МЛС подряд, на этом отрезке у него 7 голов. Всего в текущем турнире у 39-летнего Суареса на счету 14 матчей, 10 голов и 2 ассиста.

Нападающий Лионель Месси провел первый матч после завоевания 2-го места на ЧМ-2026 со сборной Аргентины. Он вышел на замену на 53-й минуте и не реализовал голевой момент на 56-й. 39-летний форвард прервал серию из 5 матче подряд с результативными действиями в МЛС.

По данным WhoScored, Месси нанес 4 удара по воротам (1 – в створ). Кроме того, футболист исполнил два угловых, совершил одну потерю мяча, точность передач – 82% (14 из 17).

34-летний полузащитник «Интер Майами» Каземиро, который провел за клуб 2-й матч, забил в свои ворота. Еще один мяч у «Коламбус Крю» на счету Брайса Мендеса.

«Интер Майами» с 38 очками после 18 матчей занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет 11-м с 20 баллами.