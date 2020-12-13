- 13 декабря 2020
- 08:23 МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
- 7 декабря 2018
- 07:27 «Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
- 27 ноября 2018
- 11:05 Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити» 3
- 2 ноября 2018
- 11:32 Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф» 3
- 08:21 МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
- 30 ноября 2017
- 08:03 Видео МЛС. Гол Алтидора вывел «Торонто» в финал 1
- 16 октября 2017
- 10:45 Видео Кака заплакал перед своим последним домашним матчем за «Орландо Сити» 1
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 27 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 1 июня 2017
- 06:25 МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
- 27 мая 2017
- 10:19 Видео МЛС. «Торонто» разгромил «Коламбус», продлив беспроигрышную серию 1
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 15 апреля 2017
- 06:35 МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты 1
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 13 марта 2017
- 22:41 МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты» 2
- 6 марта 2017
- 19:01 МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
- 4 января 2017
- 16:40 Менса: «Анжи» – великая команда. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце» 8
- 3 января 2017
- 20:20 Менса перешел в «Коламбус»
- 31 декабря 2016
- 15:15 Защитник «Анжи» Менса продолжит карьеру в американском клубе