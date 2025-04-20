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МЛС 2026
Команды
Коламбус
€ 48 млн
Коламбус
Коламбус
МЛС 2026
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
Сайт:
http://www.TheCrew.com
Тренер:
Вилфрид Нанси
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Таблица
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Фото
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
МЛС. «Интер Майами» выиграл у «Коламбуса», у Месси впервые в сезоне нет голевых действий в 2-х матчах подряд
2025.04.20 08:15
МЛС. Дубль Месси помог «Интеру» победить «Коламбус» (3:2) и досрочно выиграть регулярку
2024.10.03 07:25
Дубль экс-форварда «Зенита» и ЦСКА помог «Пачуке» выиграть Кубок чемпионов КОНКАКАФ
2024.06.02 10:52
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
2020.12.13 08:23
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
2018.12.07 07:27
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
2018.11.27 11:05
3
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
2018.11.02 11:32
3
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
2018.11.02 08:21
Видео
МЛС. Гол Алтидора вывел «Торонто» в финал
2017.11.30 08:03
1
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
2017.08.27 07:55
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
2017.06.01 06:25
Видео
МЛС. «Торонто» разгромил «Коламбус», продлив беспроигрышную серию
2017.05.27 10:19
1
МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.05.07 07:36
МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
2017.05.01 01:00
МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты
2017.04.15 06:35
1
МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.03.26 18:10
МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»
2017.03.13 22:41
2
МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
2017.03.06 19:01
Менса: «Анжи» – великая команда. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце»
2017.01.04 16:40
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