МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты

В США начался новый сезон МЛС. В стартовом матче «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле потерпел поражение от «Далласа» со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе хозяев стал Джовани Дос Сантос, который поразил ворота сопеника на 53-й минуте встречи.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

США. МЛС. Регулярный чемпионат

Ванкувер Уайткепс – Филадельфия Юнион – 0:0

Атланта Юнайтед – Н. Й. Рэд Буллз – 1:2 (1:0)

Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 1:0 (1:0)

Сан-Хосе – Монреаль Импакт – 1:0 (1:0)

Ди Си Юнайтед – Канзас Сити – 0:0

Колорадо – Нью-Инглэнд Революшн – 1:0 (0:0)

Реал Солт-Лейк – Торонто – 0:0

Лос-Анджелес Гэлакси – Даллас – 1:2 (0:0)

Коламбус – Чикаго Файр – 1:1 (1:0)

Портленд – Миннесота Юнайтед – 5:1 (1:0)

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