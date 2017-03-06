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    МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты

    В США начался новый сезон МЛС. В стартовом матче «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле потерпел поражение от «Далласа» со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе хозяев стал Джовани Дос Сантос, который поразил ворота сопеника на 53-й минуте встречи.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    США. МЛС. Регулярный чемпионат

    Ванкувер Уайткепс – Филадельфия Юнион – 0:0

    Атланта Юнайтед – Н. Й. Рэд Буллз – 1:2 (1:0)

    Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 1:0 (1:0)

    Сан-Хосе – Монреаль Импакт – 1:0 (1:0)

    Ди Си Юнайтед – Канзас Сити – 0:0

    Колорадо – Нью-Инглэнд Революшн – 1:0 (0:0)

    Реал Солт-Лейк – Торонто – 0:0

    Лос-Анджелес Гэлакси – Даллас – 1:2 (0:0)

    Коламбус – Чикаго Файр – 1:1 (1:0)

    Портленд – Миннесота Юнайтед – 5:1 (1:0)

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 19:01
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