МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты

В США начался новый сезон МЛС. В стартовом матче «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле потерпел поражение от «Далласа» со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе хозяев стал Джовани Дос Сантос, который поразил ворота сопеника на 53-й минуте встречи.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
США. МЛС. Регулярный чемпионат
Ванкувер Уайткепс – Филадельфия Юнион – 0:0
Атланта Юнайтед – Н. Й. Рэд Буллз – 1:2 (1:0)
Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 1:0 (1:0)
Сан-Хосе – Монреаль Импакт – 1:0 (1:0)
Ди Си Юнайтед – Канзас Сити – 0:0
Колорадо – Нью-Инглэнд Революшн – 1:0 (0:0)
Реал Солт-Лейк – Торонто – 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси – Даллас – 1:2 (0:0)
Коламбус – Чикаго Файр – 1:1 (1:0)
Портленд – Миннесота Юнайтед – 5:1 (1:0)
Источник: Бомбардир.ру