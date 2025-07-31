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МЛС 2026
Команды
Монреаль
€ 32 млн
Монреаль
Монреаль
МЛС 2026
Стадион:
Сапуто
Сайт:
http://en.cfmontreal.com/
Тренер:
Лоран Куртуа
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Таблица
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Фото
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Фото
Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг
2025.07.31 12:55
5
Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру Майами» победу над «Монреалем»
2025.05.29 07:50
Дрогба обратился к «Галатасараю», встав на защиту Моуринью
2025.02.26 19:40
Статистика Миранчука в 1-м матче сезона
2025.02.23 18:24
1
Куртуа поставил условие для возвращения в сборную Бельгии
2024.11.13 19:00
МЛС. Ассист и пенальти Миранчука помогли «Атланте» выйти в 1/8 финала, где команда встретится с «Интером» Месси
2024.10.23 08:14
6
Салах установил рекорд Лиги чемпионов
2024.10.03 00:50
Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в матче с «Монреалем»
2024.03.11 12:45
МЛС. «Интер Майами» без Месси проиграл «Монреаль Импэкт»
2024.03.11 07:51
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
2021.02.25 19:39
1
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
2021.02.19 22:43
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
2020.08.21 09:58
Фото
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
2020.07.10 14:59
9
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
2020.06.04 13:23
6
Экс-игрок «Тоттенхэма» Ваньяма в 2011 году мог оказаться в ЦСКА. Сделку заблокировал агент
2020.05.21 12:30
4
Глеб составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал. Леманн, Месси, Анри – в списке
2020.03.22 11:10
15
Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль Импакт»
2020.03.04 10:15
Анри: «Мечтаю тренировать «Арсенал». Хочу делать это до конца своих дней»
2020.02.25 15:46
4
Анри может возглавить «Барселону»
2019.12.30 14:56
9
Mundo Deportivo: Иньеста отказал «Эстудиантесу» и трем клубам МЛС
2019.12.30 08:50
Анри: «Всегда следил за «Монреалем» – теперь я здесь»
2019.11.14 22:50
4
Фото
Анри возглавил команду МЛС «Монреаль Импакт»
2019.11.14 16:38
5
Видео
Ибрагимович забил «Монреаль Импэкт». Это 27-й гол шведа в 26-м матче в МЛС
2019.09.22 08:14
3
Боян стал игроком «Монреаль Импакт»
2019.08.08 07:40
Боян близок к переходу в «Монреаль Импакт»
2019.08.03 08:15
2
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