Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг

У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси произошел конфликт с соперником в матче 1-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики с «Атласом» (2:1).

После того, как полузащитник мексиканского клуба Серхио Эрнандес сфолил на аргентинце, игроки поговорили на повышенных тонах, а затем 8-кратный обладатель «Золотого мяча» шлепнул соперника по щеке.

После победного гола «Интер Майами» на 90+6-й минуте, когда мяч был засчитан после проверки ВАР, Месси подошел к нападающему «Атласа» Матиасу Коккаро и что-то прокричал ему в лицо.