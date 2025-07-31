Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг

У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси произошел конфликт с соперником в матче 1-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики с «Атласом» (2:1).
После того, как полузащитник мексиканского клуба Серхио Эрнандес сфолил на аргентинце, игроки поговорили на повышенных тонах, а затем 8-кратный обладатель «Золотого мяча» шлепнул соперника по щеке.
После победного гола «Интер Майами» на 90+6-й минуте, когда мяч был засчитан после проверки ВАР, Месси подошел к нападающему «Атласа» Матиасу Коккаро и что-то прокричал ему в лицо.
- Месси сделал 2 голевые передачи в этой игре.
- На счету 38-летнего Месси в этом году стало 24 гола и 10 ассистов в 30 играх за клуб.
Источник: TyC Sports