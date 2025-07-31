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Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг

Сегодня, 12:55
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У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси произошел конфликт с соперником в матче 1-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики с «Атласом» (2:1).

После того, как полузащитник мексиканского клуба Серхио Эрнандес сфолил на аргентинце, игроки поговорили на повышенных тонах, а затем 8-кратный обладатель «Золотого мяча» шлепнул соперника по щеке.

После победного гола «Интер Майами» на 90+6-й минуте, когда мяч был засчитан после проверки ВАР, Месси подошел к нападающему «Атласа» Матиасу Коккаро и что-то прокричал ему в лицо.

  • Месси сделал 2 голевые передачи в этой игре.
  • На счету 38-летнего Месси в этом году стало 24 гола и 10 ассистов в 30 играх за клуб.

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Источник: TyC Sports
Кубок лиг Северной Америки США. МЛС Монреаль Интер Майами Атлас Месси Лионель Коккаро Матиас
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Комментарии (3)
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Max-Min-vkontakte
1753956288
следующий соперник Пельменя в Лиге пощёчин Даны Уайта))
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k611
1753958817
Ему можно, вот если с ним такой трюк повторили, то игрока бы наверняка удалили...
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zigbert
1753960599
Да так слегка погладил.
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