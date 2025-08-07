«Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2

«Интер Майами» обыграл мексиканский «Пумас» со счетом 3:1 в матче заключительного тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики. Нападающий «цапель» Лионель Месси не играл из-за травмы.

У хозяев победный гол с пенальти забил Луис Суарес на 59-й минуте. Уругваец также ассистировал Родриго Де Паулю, который забил первый гол за «Интер Майами», и Тадео Альенде.

Американский клуб набрал 8 очков в трех матчах общего этапа и гарантировал себе выход в четвертьфинал.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 3-й тур

Интер Майами (США) – Пумас (Мексика) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рувалькаба, 34; 1:1 – Де Пауль, 45; 2:1 – Суарес, 59 (с пенальти); 3:1 – Альенде, 69.