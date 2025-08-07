Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2

«Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2

Сегодня, 08:07

«Интер Майами» обыграл мексиканский «Пумас» со счетом 3:1 в матче заключительного тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики. Нападающий «цапель» Лионель Месси не играл из-за травмы.

У хозяев победный гол с пенальти забил Луис Суарес на 59-й минуте. Уругваец также ассистировал Родриго Де Паулю, который забил первый гол за «Интер Майами», и Тадео Альенде.

Американский клуб набрал 8 очков в трех матчах общего этапа и гарантировал себе выход в четвертьфинал.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 3-й тур

Интер Майами (США) – Пумас (Мексика) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рувалькаба, 34; 1:1 – Де Пауль, 45; 2:1 – Суарес, 59 (с пенальти); 3:1 – Альенде, 69.

Еще по теме:
Стали известны подробности состояния здоровья Месси
Тренер «Интер Майами» прокомментировал травму Месси
Месси получил травму в матче Кубка лиг
Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки Интер Майами Пумас Месси Лионель Суарес Луис
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»
10:19
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
09:27
2
Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА
08:51
1
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг
08:37
2
Миранчук забил 6-й гол в сезоне
08:20
2
«Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2
08:07
Аршавин сказал, как изменится игра «Ахмата» с назначением Черчесова
07:51
Черчесов возглавил «Ахмат», новый клуб Смолова, ультиматум Станковичу и другие новости
01:54
«Зенит» интересуется испанским форвардом
01:30
8
Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова
01:15
3
Все новости
Все новости
«Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2
08:07
Тренер «Интер Майами» прокомментировал травму Месси
3 августа
Клуб Миранчука вылетел из Кубка лиг
3 августа
Месси получил травму в матче Кубка лиг
3 августа
ФотоМесси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг
31 июля
5
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
31 июля
9
Миранчук забил 5-й гол в сезоне в матче с мексиканским клубом
31 июля
1
Месси отдал две голевые передачи в матче Кубка лиг
31 июля
«Интер Майами» без Месси победил «Торонто», у Альбы 4 голевые передачи
2024.08.09 08:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 