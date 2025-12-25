Бубнов назвал тренера РПЛ «собакой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на амбициозное заявление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Талалаев сказал, что он уверен в том, что «Балтика» поучаствует в борьбе за чемпионство: «Мы не отказываемся от нее и будет грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть».

– (смеется) Вот именно. Да, вот он не в футбол и играет… Команда у него – собаки.

– Нормальный стиль.

– Ты помнишь, как он признался, что на «Спартак» матом орал?

– А что в этом такого?

– Как, что такого? Это же культура. Он же культурный чудак. С ним на «вы» надо разговаривать. Элегантный.

У него не футболисты, а собаки. И он собака. Ни один тренер, даже «Махачкалы», не говорит «мы будем кусаться». Она в таком же стиле играет, но там тренер не говорит, что мы загрызем кого-то.

Бориско [вратарю Максиму Бориско] перед каждым матчем нужно давать «Лучшего игрока», потому что если бы не он, «Балтика» стояла бы на вылет.