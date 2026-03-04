Введите ваш ник на сайте
Смертин ходил на свидания с будущей женой с револьвером

4 марта, 22:33
2

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился воспоминаниями о жизни в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область).

«Футбольная команда [«Заря Ленинск-Кузнецкий»] вызывала интерес приблатненных ребят – благодаря этому нас в городе не обижали и уважали. Но это касалось светлого времени суток, а в темноте было не так надежно.

В Ленинске-Кузнецком встретил будущую жену Ларису и ходил к ней домой по вечерам. От нашей гостиницы до ее дома пара километров, а город толком без освещения. Днем еще ладно: тебя узнают, ты в костюме команды, безопасно. В темноте могло быть что угодно – легко получить кирпичом по голове.

Я попросил брата привезти из Москвы пистолет. Он купил револьвер с газовыми пулями и доставил в Ленинск-Кузнецкий. Я вышел, выстрелил в воздух – было очень громко! Дальше ходил к Ларисе с револьвером – так чувствовал себя намного увереннее.

Познакомились с ней благодаря нашему тренеру и его подходу к работе. У той «Зари» не только футбол был креативный, но и жизнь за пределами поля. В моем дебютном сезоне заняли 6-е место в Первой лиге – самое высокое в истории клуба. В местном Доме культуры устроили что-то вроде праздничного вечера, куда тренер Васютин пригласил девчонок из педучилища. Они оделись в выездную форму «Зари» и читали стихи про игроков.

Мне сразу очень понравилась девушка под 3-м номером. Еще пошутил с ребятами: «Я сегодня персонально играю с третьим номером!» В итоге подгадал так, чтобы на банкете сесть напротив. Спустя некоторое время выкурил ее подругу и оказался совсем рядом.

Я еще пришел в бархатном мягком пиджаке. Лариса потом говорила, что он очень приятный на ощупь. Мы потанцевали с ней, я был очень доволен тем, как все складывается.

Отошел на минуту, как вдруг мне постучали по плечу. Поворачиваюсь, а там незнакомый парень. Как выяснилось позже – бандит по имени Костя, он впоследствии даже побывал в местах не столь отдаленных.

Говорит: «Ты сейчас танцевал с девушкой, но она моя. Отстань от нее, пожалуйста. Еще подойдешь к ней – получишь 9 граммов». Честно, я не понял, что он имеет в виду. Почему 9 граммов, а не 50 или 100?

Подошел к Захару – одному из наших опытных ребят: «Мне здесь 9 граммов обещают. Что это значит?» Он смотрит на меня: «Сеня, ты дурак, что ли? Это же пуля! Кто обещает? Где он? Покажи».

Захар пошел к этому бандиту и поговорил – больше я его не видел, он меня не беспокоил», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

Источник: Спортс’’
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772654957
Пингвины вызывают Смертина на марафонский забег
Ответить
subbotaspartak
1772682473
Я живу неподалёку, у меня и сейчас усть бархатный пиджак. На Зарю, бывало, ездил. Там в нападении Топоров играл, земляк.
Ответить
