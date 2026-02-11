«Сумасшедший»: Смертин рассказал о реакции Карпина на его марафоны

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин рассказал, как отреагировал на его увлечение бегом Валерий Карпин.

50-летний Смертин ранее пробежал 50 километров в Оймяконе.

Забег проходил при температуре минус 41 градус по Цельсию.

– В РФС каждые две недели планерка. Зашел разговор о моем беге, Карпин сказал: «Ну он, блин, сумасшедший». Я согласился, но добавил: «Значит, и Луис Энрике тоже сумасшедший. Ладно я, но вот человек в «Барселоне» не на последних ролях играл, тренером стал хорошим, а марафоны тоже бегает». Такая была у нас словесная перепасовка. Но я привык слышать такое от коллег по футбольному цеху, видеть у них непонимание.

– Партнеры по «Челси» и с Сахарой, и с Оймяконом поздравляли?

– Про Сахару все знали и поздравляли. Про Оймякон – меньше, поскольку это скорее внутренняя российская история. Дафф, помню, прислал мне список из семи марафонов на семи континентах за семь дней и сказал: «Вот когда пробежишь их все, тогда я пробегу свой первый марафон!» Подначиваю его: «Ну когда уже? Ты же так любил бегать!»

Вот с кем очень хотел бы увидеться – это с Арьеном Роббеном, поспрашивать его, как он пришел к марафонам. Он же действовал на поле на коротких спринтах, а сейчас уже второй марафон выбежал из трех часов. Так-то довольно много футболистов марафоны бегают: и Недвед, и даже ван дер Сар. Из наших – Артем Ребров. Но из трех часов выбежали только три человека, которые превосходят меня в футбольном плане: Луис Энрике, Роббен и Рауль.