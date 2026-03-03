Бевеев из «Балтики» сделал подарок оператору «Матч ТВ», в которого попал мячом

Латераль «Балтики» Мингиян Бевеев не забыл, что в игре 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) попал мячом в оператора «Матч ТВ».
На следующий кубковый матч против петербуржцев Бевеев пришел с подарком, который попросил передать оператору. Мингиян преподнес игровую майку с автографами всех футболистов калининградского клуба.
- 30-летний Бевеев в «Балтике» с лета 2025 года. Он пришел свободным агентом из «Урала», выступающего в Первой лиге.
- В этом сезоне чемпионата России у уроженца Элисты 18 матчей, один забитый гол. Контракт до лета 2027 года.
- У Бевеева 4 матча за сборную России. Футболист стоит 1,5 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»