Экс-спартаковец Алекс рассказал, как Карпин напоил его коньяком

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс поведал самую запоминающуюся историю, связанную с Валерием Карпиным.
«Помню один выезд с Валерием. Я тогда был очень уставшим после игры. И мне в моменте стало очень плохо. И на посадке Карпин дал мне такую хорошую порцию коньяка.
Что было после я уже не очень хорошо помню, но я точно много разговаривал и даже свободно говорил на русском в самолeте, ха-ха.
А причиной всего было то, что я практически не пил алкоголь, я просто не привык к алкогольным напиткам. Но тогда это помогло мне восстановить силы.
Поэтому теперь я рекомендую порцию коньяка своим друзьям, которым не хватает энергии», – рассказал бразилец.
- Алекс выступал за красно-белых в 2009–2011 годах.
- Он провел за «Спартак» 69 матчей, забил 19 голов, сделал 27 ассистов. В составе красно-белых он дважды выигрывал серебрные медали чемпионатов России.
Источник: Legalbet