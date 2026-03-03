Экс-спартаковец Алекс рассказал, как Карпин напоил его коньяком

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс поведал самую запоминающуюся историю, связанную с Валерием Карпиным.

«Помню один выезд с Валерием. Я тогда был очень уставшим после игры. И мне в моменте стало очень плохо. И на посадке Карпин дал мне такую хорошую порцию коньяка.

Что было после я уже не очень хорошо помню, но я точно много разговаривал и даже свободно говорил на русском в самолeте, ха-ха.

А причиной всего было то, что я практически не пил алкоголь, я просто не привык к алкогольным напиткам. Но тогда это помогло мне восстановить силы.

Поэтому теперь я рекомендую порцию коньяка своим друзьям, которым не хватает энергии», – рассказал бразилец.