Юран назвал катастрофой судейство в 19-м туре РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о работе руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«На мой взгляд, очевидно, что Мажич не может справиться. Столько ошибок и разговоров! Возникает вопрос: для чего мы его приглашали? Говорили, что приедет человек, который научит нас. В итоге хочется спросить: чем занимались судьи? Как они готовились к чемпионату? На ВАР одни правила, в поле – другие.

Стоит ли дальше Мажичу учить наших судей? Я приведу параллель. У тренера нет результата – увольняют. Первый тур – это катастрофа. Мажич же за что-то получает серьeзную зарплату. Соответствует ли он этому? Если судьи говорят на разных языках.

У меня больше вопросов к Мажичу. Он же не первый год приехал. Всe это время сопровождается судейскими скандалами. Пора задавать вопрос: стоит приглашать иностранных судей? Чему нас научат? Как должны работать российские тренеры, так и с судьями. У нас работало много квалифицированных российских судей с большим опытом, которые могли бы возглавить корпус», – сказал Юран.