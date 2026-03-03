Спартаковец Хлусевич рассказал об адаптации в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» Даниил Хлусевич сказал, что ему не потребовалось много времени на адаптацию в грозненском клубе.

В феврале он перешел в грозненский клуб из «Спартака» на правах аренды до конца сезона.

– Как у вас дела? Освоились уже в «Ахмате»? Как приняли в команде?

– Со многими знаком, со многими пересекался где‑то в сборной. Поэтому большой адаптации не надо было, просто где‑то быт наладить, что за два‑три дня успел сделать, так у меня еще осталось время подготовиться к игре.

– В матче против ЦСКА вы не вышли даже на тайм. В чем причина? Просто физически еще не готовы?

– Я просто не готовился с командой, в любом случае мне нужно понять требования тренера. Это нормально, ведь я не могу приехать за два дня и сразу быть в составе – так не работает, грубо говоря. Мы работаем, готовимся к следующим матчам.