Осинькин высказался о давлении на «Сочи» из-за нехватки очков

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин оценил игру своей команды в домашнем матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).
«Не получилось более стабильно, надежно провести весь матч. Относительно нормальный старт был, минут 15–20. Мы играли в футбол достаточно сбалансированный. Но дальше были отрезки, где мы в определенных ситуациях не добегали, не доигрывали.
Тактически переигрывали нас. В этот момент пришeл и гол, был ещe и отменeнный ВАР гол. И в целом все могло закончиться больше, чем просто 1:0.
Второй тайм, считаю, мы провели лучше. Здесь была уже и плотность, мы меньше допускали тех ошибок, о которых я сейчас поверхностно сказал.
И в целом, несмотря на счет, второй тайм мы себе в зачет, наверное, должны занести. Но понимаем, что достаточно много у нас работы. И ситуация с тем, что не хватает очков, конечно, давит.
Нам нужны очки, они сейчас в чем-то важнее даже качества игры. Но без игры, если мы как-то упростим совсем свою игру, это не значит, что будет большее количество очков.
Считаю, что в целом, понимая уровень соперника, сопротивления, мы сыграли на своем уровне за исключением того отрезка в первом тайме, про который я говорил», – сказал Осинькин.
- У «Сочи» голы забили Александр Солдатенков на 61-й минуте и Владимир Ильин на 90+10-й с пенальти. У «Спартака» отличились Эсекьель Барко с пенальти на 22-й минуте, Маркиньос на 79-й и Пабло Солари на 90+2-й.
- После 19 туров у «Сочи» 9 очков, команда занимает 16‑е место в РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков.