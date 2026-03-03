«Локомотив» расстался с двумя игроками

«Локомотив» по обоюдному согласию сторон завершил сотрудничество с защитником Денисом Трайгелем и полузащитником Вадимом Арутюняном.
«Трайгель находился в системе нашего клуба с 2020 года, с 2023-го играл за молодeжку «Локомотива» (36 матчей, 2 гола). Арутюнян выступал за юношеские команды Академии «железнодорожников», а также играл и за молодeжный состав «Локо», где провeл 19 матчей и забил 1 мяч.
Благодарим Дениса и Вадима за время, проведeнное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшей профессиональной карьере», – говорится в сообщении клуба.
- 20-летний Арутюнян последние 2 года провел на правах аренды в «Арсенале» из Дзержинска. Он провел за клуб из Беларуси 60 матчей, забил 4 гола, сделал 7 ассистов. Также хавбек провел 1 встречу за молодежную сборную Армении.
- 19-летний Трайгель в 2021-2022 годах сыграл 11 матчей за юношеские сборные России U15 и U16.
Источник: официальный сайт «Локомотива»