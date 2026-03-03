«Локомотив» расстался с двумя игроками

«Локомотив» по обоюдному согласию сторон завершил сотрудничество с защитником Денисом Трайгелем и полузащитником Вадимом Арутюняном.

«Трайгель находился в системе нашего клуба с 2020 года, с 2023-го играл за молодeжку «Локомотива» (36 матчей, 2 гола). Арутюнян выступал за юношеские команды Академии «железнодорожников», а также играл и за молодeжный состав «Локо», где провeл 19 матчей и забил 1 мяч.

Благодарим Дениса и Вадима за время, проведeнное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшей профессиональной карьере», – говорится в сообщении клуба.