Мостовой высмеял предложение президента ФИФА Инфантино

Александр Мостовой отреагировал на предлагаемую инициативу главы ФИФА Джанни Инфантино.

Президент ФИФА предложил наказание для игроков, прикрывающих рот руками во время стычек на поле.

Подобный случай произошел во время первого стыкового матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).

Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

По мнению Инфантино, в этом случае Престианни стоило удалить с поля.

«Что плохого и противофутбольного в том, что он закрывает рот и говорит? А если он закрывает рот, потому что у него пахнет изо рта? Может, он чеснок съел. Это тогда тоже его дисквалифицировать?

Тем более не забывайте, что там часто все говорят на разных языках. Поэтому какая разница, елки-палки? Все это пошло из-за того, что кто-то из журналистов услышал какие-то фразы, поэтому футболисты стали закрывать рот. Я считаю, что это нормально.

Если их решат удалять с поля, будет безобразие. К этому не придут. А если придут, это будет глупость. Тогда еще что-нибудь придумают. Маску надевать, например. В кармане будут маску держать под трусами. И в следующий раз маски наденут и будут разговаривать в них.

Не надо ничего изобретать. Представьте, если такое будет, то в других видах спорта скажут: «Ни хрена себе!» В гандболе, баскетболе – и что тогда? Кошмар», – сказал Мостовой.