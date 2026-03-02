Мостовой высмеял предложение президента ФИФА Инфантино

Александр Мостовой отреагировал на предлагаемую инициативу главы ФИФА Джанни Инфантино.
- Президент ФИФА предложил наказание для игроков, прикрывающих рот руками во время стычек на поле.
- Подобный случай произошел во время первого стыкового матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).
- Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
- По мнению Инфантино, в этом случае Престианни стоило удалить с поля.
«Что плохого и противофутбольного в том, что он закрывает рот и говорит? А если он закрывает рот, потому что у него пахнет изо рта? Может, он чеснок съел. Это тогда тоже его дисквалифицировать?
Тем более не забывайте, что там часто все говорят на разных языках. Поэтому какая разница, елки-палки? Все это пошло из-за того, что кто-то из журналистов услышал какие-то фразы, поэтому футболисты стали закрывать рот. Я считаю, что это нормально.
Если их решат удалять с поля, будет безобразие. К этому не придут. А если придут, это будет глупость. Тогда еще что-нибудь придумают. Маску надевать, например. В кармане будут маску держать под трусами. И в следующий раз маски наденут и будут разговаривать в них.
Не надо ничего изобретать. Представьте, если такое будет, то в других видах спорта скажут: «Ни хрена себе!» В гандболе, баскетболе – и что тогда? Кошмар», – сказал Мостовой.