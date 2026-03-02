Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Спартака»

2 марта, 19:01
1

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

– Как бы вы объяснили разницу в игре «Сочи» в первом и втором таймах?

– Матч не был цельным, он получился немножко кусками. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на те вещи, которые в итоге не получились в первом тайме.

Первые 15–20 минут первого тайма мы играли нормально, после этого мы не доигрывали определенные моменты. Мы дали слишком много свободы «Спартаку», и он нас наказал, так как команда хорошая.

Второй тайм мы сыграли плотнее, агрессивнее. У нас не было россыпи моментов, но на один гол мы наиграли и еще один забили в концовке, но там был пенальти.

Сейчас надо понять, в чем проблема неровной игры и постараться достичь качественной игры на протяжении всего матча.

– На 58‑й минуте вы провели тройную замену. Что больше повлияло на игру «Сочи»? Выход запасных?

– Провести грань здесь очень тяжело. Начало второго тайма мы провели лучше, чем вторую половину первого.

После замен начали немножко доминировать, больше создавать подходов, полумоментов.

У «Спартака», конечно, было больше моментов, но по такой игре мы могли и должны были удержать этот матч.

Еще по теме:
Осинькин объяснил поражение «Сочи» от «Пари НН» 6
Осинькин высказался о давлении на «Сочи» из-за нехватки очков 1
Осинькин написал письмо работодателям фанатов «Сочи», чтобы их отпустили на матч со «Спартаком» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Осинькин Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1772469487
Вопрос к тем дуремарам, которые тут мне рассказывали, что ждун топ тренер. Ну и ? У чела состав, который должен спокойно бороться за 10ку, а команда в итоге отстает даже от всеми оплеванного Шпилевского. По игре залетел дурак, за всю игру у Сочи одна атака была, когда Ильин ударил в руки Максименко -все. Спартак сам себе проблемы придумал, + Сочи тупо фартило.
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
14
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
3
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
5
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»
08:56
9
ФотоЖена Семака отреагировала на слухи о разводе
01:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 