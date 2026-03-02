Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».
- Красно-белые на выезде победили со счетом 3:2.
- Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Сочи» идет на последнем месте в РПЛ. До зоны стыков – 6 очков.
– Как бы вы объяснили разницу в игре «Сочи» в первом и втором таймах?
– Матч не был цельным, он получился немножко кусками. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на те вещи, которые в итоге не получились в первом тайме.
Первые 15–20 минут первого тайма мы играли нормально, после этого мы не доигрывали определенные моменты. Мы дали слишком много свободы «Спартаку», и он нас наказал, так как команда хорошая.
Второй тайм мы сыграли плотнее, агрессивнее. У нас не было россыпи моментов, но на один гол мы наиграли и еще один забили в концовке, но там был пенальти.
Сейчас надо понять, в чем проблема неровной игры и постараться достичь качественной игры на протяжении всего матча.
– На 58‑й минуте вы провели тройную замену. Что больше повлияло на игру «Сочи»? Выход запасных?
– Провести грань здесь очень тяжело. Начало второго тайма мы провели лучше, чем вторую половину первого.
После замен начали немножко доминировать, больше создавать подходов, полумоментов.
У «Спартака», конечно, было больше моментов, но по такой игре мы могли и должны были удержать этот матч.