Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

– Как бы вы объяснили разницу в игре «Сочи» в первом и втором таймах?

– Матч не был цельным, он получился немножко кусками. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на те вещи, которые в итоге не получились в первом тайме.

Первые 15–20 минут первого тайма мы играли нормально, после этого мы не доигрывали определенные моменты. Мы дали слишком много свободы «Спартаку», и он нас наказал, так как команда хорошая.

Второй тайм мы сыграли плотнее, агрессивнее. У нас не было россыпи моментов, но на один гол мы наиграли и еще один забили в концовке, но там был пенальти.

Сейчас надо понять, в чем проблема неровной игры и постараться достичь качественной игры на протяжении всего матча.

– На 58‑й минуте вы провели тройную замену. Что больше повлияло на игру «Сочи»? Выход запасных?

– Провести грань здесь очень тяжело. Начало второго тайма мы провели лучше, чем вторую половину первого.

После замен начали немножко доминировать, больше создавать подходов, полумоментов.

У «Спартака», конечно, было больше моментов, но по такой игре мы могли и должны были удержать этот матч.