Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Сочи» и «Спартак». Игра состоится 2 марта, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Дeгтев, Солдатенков, Марсело, Волков, Зиньковский, Кравцов, Васильев, Магаль, Игнатов, Крамарич, Камано.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

