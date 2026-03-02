«Где-то попрятались или что?»: Черчесов потерял болельщиков «Ахмата»

Главному тренеру «Ахмата» Станиславу Черчесову не понравилась посещаемость матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). На игре было 3836 зрителей.
«Жду болельщиков на стадионе! Я уже устал об этом говорить. Они где-то попрятались или что? Хочу видеть полные трибуны. С победой всех и наших болельщиков, ждeм их!» – сказал Черчесов.
- «Ахмат» поднялся на седьмое место в РПЛ. Выше пятого места команда в чемпионате России никогда не финишировала.
- В следующем туре грозненцы встретятся с «Локомотивом» (9 марта). Кубковой борьбы у «Ахмата» этой весной не будет, поскольку команда уже вылетела из турнира.
- ЦСКА отстал от первого места на семь очков. Перед возобновлением сезона красно-синим ставили задачу стать чемпионами.
Источник: «Чемпионат»