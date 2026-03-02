Введите ваш ник на сайте
Семшов назвал свой бывший клуб «беззубым» и «безвольным»

2 марта, 08:52
4

Бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Игорь Семшов оценил матч 19-го тура РПЛ между командами (4:0).

«На футбольном поле была только одна команда. Динамовцы в хорошем состоянии подошли к этой встрече и понимали, что нужно брать с места в карьер. Судя по игре, самарцы еще не отошли от предсезонных игр и не переключились на официальный сезон. «Крылья» были беззубыми и безвольными.

Посмотрите, как качественно «Балтика» в этом туре связала более мастеровитых футболистов «Зенита», не давая зенитовцам почти ничего сделать. А «Крылья» оставляли «Динамо» полную свободу на поле», – сказал Семшов.

  • «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей.
  • Впереди у команды кубковый матч против «Оренбурга».
  • «Крыльям Советов» увеличат бюджет.

Еще по теме:
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят крупный долг
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 8 марта 2026
Назначения судей на 20-й тур РПЛ 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Семшов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1772435303
Хорошо хоть, с головы никому не перепало в матче
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772440046
Крылья показали уровень середнячка Второй лиги, динамовцам не стоит радоваться.
Ответить
vvv123
1772440495
Все не так. КС просто тренеришку чурку плавят, наглый очень!
Ответить
DeStar
1772447088
крылья. как ни странно ,провели возможно худший матч что я видел в этом сезоне они были похожи по игре на 8, ну может 9-ый класс, где на воротах бабу ставят а в защите играют те кто по мячу бить умеет только пыром. 2 паса подряд сделать не могли вперед а вот эта тема - дай пас вратарю он вперед выбьет- это смех))) в первом тайме вратарь выдал наверное 10% точности паса выносами, нет чтобы прекратить во втором так делать, но нет, он продолжал "разыгрывать" мяч вынося в ауты и в не нужные зоны)
Ответить
  • Читайте нас: 