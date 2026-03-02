Семшов назвал свой бывший клуб «беззубым» и «безвольным»

Бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Игорь Семшов оценил матч 19-го тура РПЛ между командами (4:0).

«На футбольном поле была только одна команда. Динамовцы в хорошем состоянии подошли к этой встрече и понимали, что нужно брать с места в карьер. Судя по игре, самарцы еще не отошли от предсезонных игр и не переключились на официальный сезон. «Крылья» были беззубыми и безвольными.

Посмотрите, как качественно «Балтика» в этом туре связала более мастеровитых футболистов «Зенита», не давая зенитовцам почти ничего сделать. А «Крылья» оставляли «Динамо» полную свободу на поле», – сказал Семшов.