«Вернется в «Спартак»: Мелкадзе назвали лучшим форвардом РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе впечатлил зрителей матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Вы офигеете, но прямо сейчас – это лучший нападающий РПЛ.

Цифры посчитают другие, но визуальное впечатление по единоборствам, точности передач, подборам и просто грамотной игры сильное.

Летом вернется в «Спартак». Вместе с Черчесовым?» – написал автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин.