«Вернется в «Спартак»: Мелкадзе назвали лучшим форвардом РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе впечатлил зрителей матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Вы офигеете, но прямо сейчас – это лучший нападающий РПЛ.
Цифры посчитают другие, но визуальное впечатление по единоборствам, точности передач, подборам и просто грамотной игры сильное.
Летом вернется в «Спартак». Вместе с Черчесовым?» – написал автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- Мелкадзе вышел в стартовом составе и доиграл до компенсированного времени второго тайма.
- Карьеру в РПЛ Георгий начал в 2015 году в «Спартаке». За красно-белых Мелкадзе провел 26 встреч, не отметившись ни голами, ни результативными передачами (0+0).
- «Ахмат» поднялся в турнирной таблице на седьмое место, отдалившись от зоны переходных встреч. В следующем туре грозненцы 9 марта встретятся с «Локомотивом».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина