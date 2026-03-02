Киркоров назвал российского футболиста «легендарным»

Российский певец Филипп Киркоров дал два концерта в течение двух дней в столичной Live Арене.
После мероприятия к Киркорову подошел бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов. Он поблагодарил артиста за выступление.
Рядом с Киркоровым был предприниматель Михаил Куснирович. Филипп представил Тарасова как «легендарного футболиста».
В ответ Тарасов предложил сыну Киркорова Мартину любую помощь, касающуюся футбола. Сейчас ребенок занимается в академии 2DROTS, раньше был в системе ЦСКА.
- В апреле Дмитрий заявил, что ждет предложений из РПЛ.
- Он приостановил карьеру в 2021 году.
- 38-летний игрок выступал за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес».
Источник: «Бомбардир»