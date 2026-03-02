Киркоров назвал российского футболиста «легендарным»

Российский певец Филипп Киркоров дал два концерта в течение двух дней в столичной Live Арене.

После мероприятия к Киркорову подошел бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов. Он поблагодарил артиста за выступление.

Рядом с Киркоровым был предприниматель Михаил Куснирович. Филипп представил Тарасова как «легендарного футболиста».

В ответ Тарасов предложил сыну Киркорова Мартину любую помощь, касающуюся футбола. Сейчас ребенок занимается в академии 2DROTS, раньше был в системе ЦСКА.