Колыванов – об арбитрах РПЛ: «Дайте мне свисток – я отсужу не хуже!»

Бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов раскритиковал работу рефери в РПЛ.

«Иногда чудят судьи. Они же профессионалы! Полтора месяца проводят на сборах, готовятся, разбирают, просматривают. Мы, конечно, смотрим непрофессиональным взглядом, хотя и всю жизнь в футболе. Но дайте мне свисток – я отсужу не хуже!

Иногда смотришь и диву даешься. Там элементарные же вещи. Не знаю, что у них там происходит, но совсем уж грубые и нелепые ошибки нельзя делать. С судей тоже надо спрашивать. Игра же ломается, когда ты допускаешь грубую ошибку. Специалисты, футболисты и болельщики начинают нервничать, это всe звенья одной цепи.

Когда не было ВАР, как‑то проще было. Ошибся – минута, и забыли, а тут пока разберутся, проходят три‑четыре минуты. К каждой игре можно добавлять по 10 минут. Футбол должен оставаться футболом», – сказал Колыванов.