Месси сравнялся с Пеле по голам со штрафных

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в гостевом матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2) забил один из двух своих голов прямым ударом со штрафного.
Таким способом он поразил ворота соперника в 70-й раз в карьере. Месси сравнялся по этому показателю с Пеле и делит с ним второе место в истории.
Лидирует Жуниньо Пернамбукано, который забил прямым ударом со штрафных 77 голов.
По 66 таких голов у Роналдиньо и аргентинца Виктора Легроталье.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поразил ворота соперников прямыми ударами со штрафного 64 раза. В последний раз он так забивал в августе 2024 года.
- Срок контракта 38-летнего Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.
- Соглашение 41-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до середины 2027 года.
Источник: sportstar