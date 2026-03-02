Месси сравнялся с Пеле по голам со штрафных

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в гостевом матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2) забил один из двух своих голов прямым ударом со штрафного.

Таким способом он поразил ворота соперника в 70-й раз в карьере. Месси сравнялся по этому показателю с Пеле и делит с ним второе место в истории.

Лидирует Жуниньо Пернамбукано, который забил прямым ударом со штрафных 77 голов.

По 66 таких голов у Роналдиньо и аргентинца Виктора Легроталье.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поразил ворота соперников прямыми ударами со штрафного 64 раза. В последний раз он так забивал в августе 2024 года.