Дубль 38-летнего Месси помог «Интеру Майами» уйти с 0:2 на 4:2

«Интер Майами» во 2-м туре чемпионата США победил на выезде «Орландо». Итоговый счет – 4:2 в пользу команды из Флориды.
После первого тайма «Орландо» вело в счете в два мяча. Во втором тайме «Интер» забил четыре гола, два из них записал на свой счет аргентинский нападающий Лионель Месси. Один из мячей – со штрафного.
Это первые голы Месси в сезоне чемпионата США.
- «Интер» защищает чемпионский титул, взятый в прошлом году. На этой неделе команда должна посетить Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравит спортсменов с титулом.
- У «Интера» после двух сыгранных матчей одна победа и одно поражение.
- Следующий соперник – «Ди Си Юнайтед» (8 марта).
Источник: «Бомбардир»