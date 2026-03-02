Дубль 38-летнего Месси помог «Интеру Майами» уйти с 0:2 на 4:2

«Интер Майами» во 2-м туре чемпионата США победил на выезде «Орландо». Итоговый счет – 4:2 в пользу команды из Флориды.

После первого тайма «Орландо» вело в счете в два мяча. Во втором тайме «Интер» забил четыре гола, два из них записал на свой счет аргентинский нападающий Лионель Месси. Один из мячей – со штрафного.

Это первые голы Месси в сезоне чемпионата США.