Месси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после гостевого матча регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелесом» (0:3) попытался войти в раздевалку судей.
По ходу матча он высказывал недовольство решениями бригады арбитров во главе с Пьером-Люком Лазье.
На видеозаписи видно, что другой форвард «цапель» Луис Суарес перехватил Месси непосредственно перед тем, как тот вошел в раздевалку. Уругваец сдержал раздраженного Месси, несколько раз потянув его за руки. После футболисты направились к выходу со стадиона.
- Это был первый матч для «Интера Майами» в этом году после победы в МЛС в прошлом сезоне.
- Голы у «Лос-Анджелеса» забили Дэвид Мартинес на 38-й минуте, Денис Буанга на 73-й и Натан Ордас на 90+4-й.
Источник: Infobae