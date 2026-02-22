Месси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после гостевого матча регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелесом» (0:3) попытался войти в раздевалку судей.

По ходу матча он высказывал недовольство решениями бригады арбитров во главе с Пьером-Люком Лазье.

На видеозаписи видно, что другой форвард «цапель» Луис Суарес перехватил Месси непосредственно перед тем, как тот вошел в раздевалку. Уругваец сдержал раздраженного Месси, несколько раз потянув его за руки. После футболисты направились к выходу со стадиона.