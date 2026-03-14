Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
РПЛ. «Динамо» одолело «Ростов» (1:0) в игре 10 на 10, у москвичей 4 победы подряд

14 марта, 20:14
20

«Динамо» в 21-м туре чемпионата России по футболу победило на выезде «Ростов». Единственный гол забил динамовский воспитанник Константин Тюкавин в первом тайме.

В первом тайме у обеих команд случились удаления. У «Ростова» на 17-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник Виктор Мелехин. У «Динамо» на 39-й минуте вторую желтую получил бразилец Рубенс.

«Динамо» осталось на седьмом месте турнирной таблицы. До занимающего шестую строчку «Спартака» пять очков. «Ростов» занимает десятую позицию.

Впереди у «Динамо» ответный кубковый матч Пути РПЛ против «Спартака».

У «Ростова» весной ноль побед в четырех матчах. У «Динамо» весной четыре победы подряд.

Германия. Бундеслига. 26 тур
Байер - Бавария - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Гарсия, 6; 1:1 - Л. Диас, 69.
Удаления: нет - Н. Джексон, 42; Л. Диас, 84 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1773509009
Достаточно ровная игра, судейка придумал 2 удаления. Ростов, опять передача слева, набегающий игрок и получайте. Дежавю какое-то...
Ответить
MaxRnD
1773509251
Мелёхин чисто выбивает мяч, после чего его нога по той же траектории и инерции продолжает двигаться и влетает в ногу соперника и, это в голове судьи приравнивается к прямому протыку нога в ногу на КК ? Когда этот профнепригодный бред уже закончится ? Шабаи со свистками
Ответить
mab1011
1773510340
Встретились два Карпинских багажа... Победил более свежий!!!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1773510951
Отсочили дяди стёпы. Этот конь со свистком всю игру поломал. Таких бездарей в дворовый футбол нельзя пускать.
Ответить
Pourquoi pas
1773516978
Чёта у нас в каждой игре кто-то удаляется... Пока не хочется, подобно ромбоголовым кричать: Заговор!!! Занесли!!! И проч... Но наводит на мысли...
Ответить
neim
1773532404
Судейка игру испортил, вот она и не смотрелась. Много жёлтых карточек, удаления ... Потерял нить игры (да ее у него и не было), по этому и много нарушений, травмы. Динамо с победой !
Ответить
Чилим.
1773541651
У «Ростова» на 17-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник Виктор Мелехин. У «Динамо» на 39-й минуте вторую желтую получил бразилец Рубенс. А ниже написано:Удаления: Н. Джексон, 42; Л. Диас, 84 (вторая ж.к). Так кого же удалили?
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1773544167
Ростов понравился, парни бились старались,могли даже выиграть забей свои моменты, не повезло, судья конечно лопух еще тот..
Ответить
Oldtrafford83
1773551859
Бездельники, зачем новость одну на другую наложили? Или Динамо с Баварией так решили сравнить?
Ответить
evgevg13
1773565343
Динамо- молодцы. Ростов-жалко...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 