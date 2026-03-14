РПЛ. «Динамо» одолело «Ростов» (1:0) в игре 10 на 10, у москвичей 4 победы подряд

«Динамо» в 21-м туре чемпионата России по футболу победило на выезде «Ростов». Единственный гол забил динамовский воспитанник Константин Тюкавин в первом тайме.

В первом тайме у обеих команд случились удаления. У «Ростова» на 17-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник Виктор Мелехин. У «Динамо» на 39-й минуте вторую желтую получил бразилец Рубенс.

«Динамо» осталось на седьмом месте турнирной таблицы. До занимающего шестую строчку «Спартака» пять очков. «Ростов» занимает десятую позицию.

Впереди у «Динамо» ответный кубковый матч Пути РПЛ против «Спартака».

У «Ростова» весной ноль побед в четырех матчах. У «Динамо» весной четыре победы подряд.