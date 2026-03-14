РПЛ. «Динамо» одолело «Ростов» (1:0) в игре 10 на 10, у москвичей 4 победы подряд

«Динамо» в 21-м туре чемпионата России по футболу победило на выезде «Ростов». Единственный гол забил динамовский воспитанник Константин Тюкавин в первом тайме.
В первом тайме у обеих команд случились удаления. У «Ростова» на 17-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник Виктор Мелехин. У «Динамо» на 39-й минуте вторую желтую получил бразилец Рубенс.
«Динамо» осталось на седьмом месте турнирной таблицы. До занимающего шестую строчку «Спартака» пять очков. «Ростов» занимает десятую позицию.
Впереди у «Динамо» ответный кубковый матч Пути РПЛ против «Спартака».
У «Ростова» весной ноль побед в четырех матчах. У «Динамо» весной четыре победы подряд.
Германия. Бундеслига. 26 тур
Байер - Бавария - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Гарсия, 6; 1:1 - Л. Диас, 69.
Удаления: нет - Н. Джексон, 42; Л. Диас, 84 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»