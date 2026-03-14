Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ростов» и «Динамо». Игра состоится 14 марта, начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелeхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

«Динамо»: Расулов, Скопинцев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Бителло, Рубинс, Фомин, Артур, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

