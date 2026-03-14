Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
РПЛ. Голы Соболева и Дурана с пенальти принесли «Зениту» победу над «Спартаком» (2:0)

14 марта, 18:01
237

«Зенит» в 21-м туре чемпионата России победил в домашнем матче «Спартак». С пенальти забили нападающие Александр Соболев и Джон Дуран.

Колумбиец забил дебютный гол в РПЛ.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.

«Спартак» впервые не выиграл в РПЛ после возобновления сезона.

В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».

«Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.

Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 21 тур
Зенит - Спартак - 2:0 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Соболев, 45 (с пенальти); 2:0 - Д. Дуран, 81 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Спартак Зенит Соболев Александр Дуран Джон
Комментарии (237)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shtthfckup
1773509708
Скучная, позиционная игра без остроты. Пенальти по делу, вообще никаких вопросов нет. Карасев отсудил хорошо, к нему есть вопросы, но на результат они не повлияли. По самой игре должно было быть 0:0. Я реально не понял, нафига Салаои так тупо фолил? Он на Зенит что ли зарядил перед матчем?
Ответить
Ziklop
1773516544
Зенит с Победой!!! По игре плохо, забей спартачи свои моменты и была бы печалька....
Ответить
Павелий
1773529139
Да, никак не хотят ЗПРФовцы честно окончить чемпионат. Честный итог - ничья. Но когда против Спартака играет 13 человек, то реально сложно.
Ответить
Oldtrafford83
1773552095
Позор конечно с таким судейством, наверное карась уплыл сразу недвигу присматривать после матча))
Ответить
Strig
1773552648
бом.жики не обыграли Спартак... забили 2 пеналя по новым правилам varvarским образом... Динамо - Ростов был такой же эпизод как с Солари . там в ворота гусей пеналь не поставили... нет одинаковых решений... так что бом.жи в приоритете
Ответить
sochi-2013
1773553593
"Знатоки" судей обсуждают, а нахрена за футболку в штрафной дергать- это в порядке вещей. Никого не смущает.
Ответить
erybov1965
1773566659
Проиграли из-за двух нелепых пенальти, которые сами «заработали» для «Зенита», без всяких на то оснований. Первый пенальти говорит о том, что тренера не разбирают подробно прошедшие матчи и допущенные ошибки. Хорошо играли в основном только до забитого первого пенальти — это тоже недопустимо для команды, которая ставит большие цели. И мне непонятно, почему при Мартинсе навесов практически не было, а когда его заменили, начались навесы, а там либо никого, либо маленький Угальде, а где подсказка тренера, если игроки настолько бестолковые. Еще было очень заметно, что игроки «Зенита» намного мощнее и выше наших игроков, а техника не хуже, а то и лучше. Поэтому в единоборствах один в один чаще проигрывали. При игре равных команд мелочей нет, они всё и решают.
Ответить
Умнюша
1773581278
Вот так вам 3,14здюки тарасовские! Великий Зенит Чемпион!!!!!!!
Ответить
ОК, Зенит!
1773597999
Стыдно за команду. Так нельзя играть чемпиону. Пенальти - везенье, а не мастерство. Пенальти конечно же 100%-е, тут вопросов нет. А вот к команде и тренеру вопросы есть. И все нецензурные. Вы когда играть то в футбол начнете, чемпионы? Плохо, очень плохо.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773646702
дурнопахнущие го.мики сами ничего не могут без продажных свистунов: с 20й минуты должны были играть в меньшинстве, только благодаря "левым криво нарисованным" пенальти да игре свистунов в их защите (непоказ красных соперникам)заднеприводные и могут административно побеждать. ЗПРФ.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 