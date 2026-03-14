РПЛ. Голы Соболева и Дурана с пенальти принесли «Зениту» победу над «Спартаком» (2:0)

«Зенит» в 21-м туре чемпионата России победил в домашнем матче «Спартак». С пенальти забили нападающие Александр Соболев и Джон Дуран.
Колумбиец забил дебютный гол в РПЛ.
«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
«Спартак» впервые не выиграл в РПЛ после возобновления сезона.
В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
«Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 21 тур
Зенит - Спартак - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - А. Соболев, 45 (с пенальти); 2:0 - Д. Дуран, 81 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»