Батраков объяснил фото с формой «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков объяснил, что означало его фото с футболкой «ПСЖ».

– За кого болел в финале Лиги чемпионов?

– За «ПСЖ». В большей степени из-за Сафонова.

– Сразу после финала ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?

– Стeб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.

– Тебя это бесит?

– Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил.