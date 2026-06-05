Батраков объяснил фото с формой «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков объяснил, что означало его фото с футболкой «ПСЖ».
– За кого болел в финале Лиги чемпионов?
– За «ПСЖ». В большей степени из-за Сафонова.
– Сразу после финала ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?
– Стeб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.
– Тебя это бесит?
– Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил.
- Ранее Le Parisien сообщил, что парижский клуб отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Sport24