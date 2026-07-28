Аршавин – о словах Галактионова про «Локо»: «Только сумасшедший остается на месте водителя»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слова Михаила Галактионова.

Главный тренер «Локомотива» после домашней игры 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) сказал: «Тот, кто говорит, что виноваты Джикия и тренер, не разбирается в футболе или не в себе. Из машины вытащили двигатель, колеса, но мы все равно едем».

– После матча с «Ахматом» Галактионов сказал, что из автомобиля, который ехал, вытащили двигатель, переднее и заднее колесо, – и он продолжает ехать, имея в виду Монтеса, Пруцева и Воробьева.

– Когда у вас в автомобиле нет двигателя, переднего и заднего колес, то только сумасшедший остается на месте водителя.