Орлов дал научное объяснение феномену Соболева

Комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Я 12 лет заведовал кафедрой футбола в университете, поэтому сейчас я вам научно объясню, в чeм феномен Соболева. Всe, что происходит на футбольном поле с футболистом, – всe это идeт через сигнальную нервную систему, сверху, из головы. А какой сигнал она даeт? Главный сигнал – концентрация внимания.

И вот сейчас Соболев так сосредоточен на игре, что даже левой ногой забивает два гола. У него потрясающая концентрация.

И ещe один момент: за весь прошлый чемпионат у Соболева точность передач была около 65%. Но в первом матче нового сезона точность его передач была 73%. Значит, он прогрессирует. Значит, он обучаем. И это очень хорошо. А ещe он боец», – сказал Орлов.