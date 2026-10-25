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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 25 октября 2026
ЦСКА
25.10.2026, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
1'
К. Глебов
24'
Т. Мусаев
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Спартак
Конец матча
Желтая карточка
И. Обляков
Желтая карточка
М. Попович
Замена
М. Даку
️️️️
Маркиньос
Замена
Д. Денисов
️️️️
Р. Зобнин
Замена
М. Попович
️️️️
К. Глебов
Замена
М. Рейс
️️️️
Т. Мусаев
Замена
И. Дмитриев
️️️️
В. Парада
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Бабич
Желтая карточка
Ж. Виктор
Второй тайм
Желтая карточка
П. Солари
Желтая карточка
М. Лукин
ГОЛ! 2:0!
Т. Мусаев
Пас отдал
Д. Круговой
Желтая карточка
К. Глебов
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Глебов
Пас отдал
И. Олейников
1'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
39
Максим Бориско
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
21
Мохамед Аззи
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Иван Олейников
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
33
Виктор Парада
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
18
Данила Козлов
АП
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
62
Павел Полех
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
40
Иван Сорокин
ЦП
24
Никита Массалыга
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Бориско
90
Лукин
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
21
Аззи
19
Олейников
17
Глебов
31
Кисляк
10
Обляков
11
Мусаев
3-1-2-3-1
98
Максименко
68
Литвинов
6
Бабич
33
Парада
18
Умяров
25
Пруцев
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
11
Мусаев
2
Рейс
2
Рейс
11
Мусаев
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
47
Зобнин
97
Денисов
97
Денисов
47
Зобнин
6
Бабич
83
Фернандеш
83
Фернандеш
6
Бабич
33
Парада
27
Дмитриев
27
Дмитриев
33
Парада
10
Маркиньос
19
Даку
19
Даку
10
Маркиньос
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
18
Данила Козлов
АП
7
Матеус Алвес
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦП
24
Никита Массалыга
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
62
Павел Полех
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
18
Данила Козлов
АП
7
Матеус Алвес
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦП
24
Никита Массалыга
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
62
Павел Полех
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Дмитрий Баринов
ОП
Милан Гайич
ПЗ
Лусиано Гонду
ЦФ
Мойзес
ЛЗ
Спартак
Точно не сыграют
Кристофер Мартинс
ОП
Даниил Зорин
АП
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ЦСКА
Спартак
Максим Бориско
0%
Данил Круговой
0%
Мохамед Аззи
0%
Матвей Лукин
0%
Жоао Виктор
0%
Кирилл Данилов
0%
Иван Олейников
0%
Иван Обляков
0%
Матвей Кисляк
0%
Кирилл Глебов
0%
Тамерлан Мусаев
0%
Матеус Рейс
0%
Матия Попович
0%
Показать всех игроков
Александр Максименко
0%
Руслан Литвинов
0%
Срджан Бабич
0%
Виктор Парада
0%
Наиль Умяров
0%
Данил Пруцев
0%
Роман Зобнин
0%
Эсекьель Барко
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Манфред Угальде
0%
Даниил Денисов
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Игорь Дмитриев
0%
Мирлинд Даку
0%
Показать всех игроков
Статистика матча ЦСКА - Спартак
5
1
Всего ударов по воротам
19
21
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
5
Офсайды
0
5
Количество передач
283
637
Сейвы
10
4
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
5
11
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
- : -
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
14.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
- : -
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Россия. Кубок, 4 тур
Родина
2 : 4
15.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Посещаемость:
29969 из 30000 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Игрок матча
Рейтинг
Голосование
Максим Бориско
Вратарь
Рейтинг: 8.5
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
0
Максим Бориско
85%
Кирилл Глебов
5%
Матвей Кисляк
4%
Матвей Лукин
3%
Эсекьель Барко
2%
К голосованию
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