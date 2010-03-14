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Команды
Спартак
Игорь Дмитриев
€ 3,50 млн
Игорь Дмитриев
Спартак
24 июля 2004 (22), Санкт-Петербург
#27 | Нападающий
178 см
Россия
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Новости
Трансферы
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
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Экс-судья РПЛ оценил действия Танашева при удалении Глушенкова
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24 августа
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Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
14
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
19 июля
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Игрок «Спартака» заявил, что легко сдержал бы Месси
11 июля
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«Вообще беспредел»: спартаковец Дмитриев – о судействе в матче ЧМ-2026
11 июля
3
Дмитриев: «Довбня мог бы играть на ЧМ-2026, как Возинья»
22 июня
Спартаковец Дмитриев назвал не дружественную России страну, где провел отпуск
22 июня
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Дмитриев оценил роль Помазуна в победе «Спартака» в Кубке
25 мая
1
Дмитриев сказал, почему первым бил пенальти в суперфинале Кубка
25 мая
1
Дмитриев прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
5 мая
1
«Спартак» продлил контракт с основным игроком
5 мая
5
Дмитриев сформулировал идеальное окончание сезона для «Спартака»
30 апреля
4
Дмитриев прокомментировал конфликт игроков после матча с «Зенитом»
9 апреля
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Батраков обогнал Кисляка в рейтинге вклада молодых российских игроков РПЛ
29 марта
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Спартаковец Дмитриев оценил пенальти за свой фол в матче с «Акроном»
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Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
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