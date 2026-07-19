«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о событиях в суперкубковом матче с «Зенитом».

– Говорят, что жеребьевки не было. Что думаете об этом?

– Вы же помните матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге? Там тоже летели бутылки. Но ничего страшного не было, били в те ворота же. Что за бред вообще? Мы не кидаем монетку, а Роме Зобнину говорят: «Бьем в те ворота».

– А какие ваши действия были?

– Никаких. Зобнину сказали, что бить надо в те ворота.

– По матчу что можете сказать?

– Обидно. Должны были выигрывать. Единственный опасный момент у наших ворот – пенальти на последних минутах.