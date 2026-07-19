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  • «Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке

«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке

Сегодня, 13:34
4

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о событиях в суперкубковом матче с «Зенитом».

– Говорят, что жеребьевки не было. Что думаете об этом?

– Вы же помните матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге? Там тоже летели бутылки. Но ничего страшного не было, били в те ворота же. Что за бред вообще? Мы не кидаем монетку, а Роме Зобнину говорят: «Бьем в те ворота».

– А какие ваши действия были?

– Никаких. Зобнину сказали, что бить надо в те ворота.

– По матчу что можете сказать?

– Обидно. Должны были выигрывать. Единственный опасный момент у наших ворот – пенальти на последних минутах.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дмитриев Игорь
Комментарии (4)
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АК 68
1784457969
Игорёк, забей на всё это, все же видели вчера, что по игре вы сильнее, это выставочный матч всего лишь, ждём успешной игры в чемпионате, гните свою линию.
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Бумбраш
1784459971
Это не бред,и прогнила насквозь вся рэпээла..
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andr45
1784460130
«Болельщики петербургского «Зенита» забросали пластиковыми бутылками футболистов московского «Спартака» после матча в полуфинале Пути регионов Кубка России. Инцидент произошел сразу после серии пенальти. Красно-белые праздновали победу на поле, и в этот момент с трибун в них полетели посторонние предметы. Одна из бутылок попала в голову форварду красно-белых Манфреду Угальде» «РБ Спорт» 15.04.26
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Давид59
1784461562
Вроде Игорь молодой ещё, а склероз уже начинается. Как это "единственный опасный момент"? А Фелипе Аугусто в упор бил головой?
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