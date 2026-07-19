«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о событиях в суперкубковом матче с «Зенитом».
– Говорят, что жеребьевки не было. Что думаете об этом?
– Вы же помните матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге? Там тоже летели бутылки. Но ничего страшного не было, били в те ворота же. Что за бред вообще? Мы не кидаем монетку, а Роме Зобнину говорят: «Бьем в те ворота».
– А какие ваши действия были?
– Никаких. Зобнину сказали, что бить надо в те ворота.
– По матчу что можете сказать?
– Обидно. Должны были выигрывать. Единственный опасный момент у наших ворот – пенальти на последних минутах.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»