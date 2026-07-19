«Слышишь, Джанни?»: Трамп обратился к Инфантино перед финалом ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна хотела провести бы еще один чемпионат мира. Он сообщил об перед финалом ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины, а затем обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино.

«Я думаю, это отличная идея. Учитывая цифры, мы немедленно подадим новую заявку. Чтобы смягчить недовольство можно сначала объявить нас, потом хозяина следующего турнира, а затем еще следующего. Но мы обязательно должны провести чемпионат мира еще раз.

И сделать это нужно, пока я еще здесь. Слышишь, Джанни?» – сказал Трамп.

ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, ЧМ-2034 – в Саудовской Аравии.

В 2038 году Трампу исполнится 92 года.

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