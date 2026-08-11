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  • «Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории

«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории

11 августа, 20:47
10

Шоумен Отар Кушанашвили назвал прошедший в России чемпионат мира 2018 года лучшим в истории.

«А еще скажу так, чтобы люди понимали, что мы еще и патриоты. Я в жизни не видел зрелища выше, чем люди на улице Никольской и не видел ничего лучше, чем эфиры на «Первом канале» во время домашнего ЧМ.

Это было соединение бразильского карнавала, фестиваля в Сан-Ремо и моего личного 650-го дня рождения. Люди теряли рассудок. И это был лучший чемпионат мира», – сказал Кушанашвили.

  • ЧМ-2018 выиграла Франция, победившая в финале Хорватию.
  • Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.
  • Турнир прошел в 11 российских городах на 12 стадионах.
  • Он длился с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Источник: «Диванный комментатор»
Чемпионат мира
Комментарии (10)
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Император Бомжей
1786472044
Тут спора нет, это факт! Денег конечно меньше FIFA заработала, чем на ЧМ26 .. Но наш чемпионат эта была сказка!
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Галина Бронемясова
1786476314
козлиный чм, с ментами на каждом шагу, которых выписывали из регионов и оборудовали им общаги в школах. в самаре сидим на скамейке в каком-то сквере, взяли местного разливного знаменитого жигулёвского - так они всё шастают и шастают туда-сюда, каждую минуту. и ведь догадались, что пиво у нас есть, но полномочий нет, они приезжие, только за порядком должны следить - вот и вся их функция. есть осмотр - а есть досмотр. осматривали знатно, но попросить открыть рюкзак и досмотреть при понятых не могли, поэтому злобно косились и всё надеялись спалить с бутылкой в руках. не вышло. недалеко какие-то зулусы сидели, и к ним менты не подходили, поэтому мы при них парой фраз на английском перекинулись, менты решили, что мы не из россии, и перестали ходить перед нами, у них явно был приказ сверху не трогать иностранцев. пиво в итоге удалось выпить.
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FFR
1786476899
3,14здит Кушанашвили .
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VVM1964
1786479323
650-го дня рождения ? вынужден признать - хорошо сохранился !🤣 Но вот то, что рассудок потерян - верю охотно и без промедлений!😆
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edw7777
1786613186
Еще один выискался под…рала. Сколько врать можно?! Почти половина матчей в России прошла при заполняемости трибун 50-60 процентов. А в США - 95-100. При том, что самый дешевый билет в Америке стоил 1500 долларов, а средняя цена 5500 тысяч!!! И при этом полные стадионы. У нас в разы дешевле и, все равно, неполные трибуны. Этот факт говорит об очень многом!
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