«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории

Шоумен Отар Кушанашвили назвал прошедший в России чемпионат мира 2018 года лучшим в истории.
«А еще скажу так, чтобы люди понимали, что мы еще и патриоты. Я в жизни не видел зрелища выше, чем люди на улице Никольской и не видел ничего лучше, чем эфиры на «Первом канале» во время домашнего ЧМ.
Это было соединение бразильского карнавала, фестиваля в Сан-Ремо и моего личного 650-го дня рождения. Люди теряли рассудок. И это был лучший чемпионат мира», – сказал Кушанашвили.
- ЧМ-2018 выиграла Франция, победившая в финале Хорватию.
- Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.
- Турнир прошел в 11 российских городах на 12 стадионах.
- Он длился с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Источник: «Диванный комментатор»