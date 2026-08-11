«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории

Шоумен Отар Кушанашвили назвал прошедший в России чемпионат мира 2018 года лучшим в истории.

«А еще скажу так, чтобы люди понимали, что мы еще и патриоты. Я в жизни не видел зрелища выше, чем люди на улице Никольской и не видел ничего лучше, чем эфиры на «Первом канале» во время домашнего ЧМ.

Это было соединение бразильского карнавала, фестиваля в Сан-Ремо и моего личного 650-го дня рождения. Люди теряли рассудок. И это был лучший чемпионат мира», – сказал Кушанашвили.