Генич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич показал новую татуировку.
Журналист посвятил ее финальному матчу чемпионата мира 2026 года.
- Испания обыграла Аргентину – 1:0.
- Генич комментировал финал ЧМ вместе с Романом Нагучевым.
«Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие 🔝🤗.
Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше…
Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае 😉.
Старый стал, сентиментальный 😜», – написал Генич в своем телеграм-канале, выложив фото татуировки.
Источник: телеграм-канал Константина Генича