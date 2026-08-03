Генич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич показал новую татуировку.

Журналист посвятил ее финальному матчу чемпионата мира 2026 года.

Испания обыграла Аргентину – 1:0.

Генич комментировал финал ЧМ вместе с Романом Нагучевым.

«Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие 🔝🤗.

Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше…

Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае 😉.

Старый стал, сентиментальный 😜», – написал Генич в своем телеграм-канале, выложив фото татуировки.