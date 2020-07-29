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Испания
Сборная Испании по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.rfef.es/
Тренер:
Луис де ла Фуэнте
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Таблица
Ямаль оценил свою игру на победном ЧМ-2026: «Травма не была главной проблемой»
Вчера, 21:34
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Видео
Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
Видео
Гави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
Фото
Генич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Видео
Ямаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
Романцев заявил, что Испания на ЧМ-2026 напомнила ему «Спартак» 90-х
30 июля
2
Видео
Игрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с возлюбленной
29 июля
20
Видео
Кукурелья набил татуировку с лицом де ла Фуэнте
28 июля
6
Карпин описал финал ЧМ-2026 двумя наречиями
26 июля
6
Овечкин описал финал ЧМ-2026 одним прилагательным
26 июля
1
Испанский министр высмеял петицию Аргентины за переигровку финала ЧМ-2026
24 июля
4
США заберут у Испании треть призовых за титул ЧМ-2026
24 июля
16
Бубнов поставил оценки сборной Аргентины за финал ЧМ-2026
24 июля
5
Аршавин определил сильнейшую команду ЧМ-2026
24 июля
Тюкавин описал финал ЧМ-2026 одним прилагательным
23 июля
1
Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»
23 июля
4
В Аргентине требуют переиграть финал ЧМ-2026
22 июля
7
Фанаты заподозрили «договорняк» в финале ЧМ-2026
22 июля
20
Нигматуллин не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
22 июля
3
Впечатления Познера от финала ЧМ-2026
22 июля
1
Видео
Только 1 игрок сборной Аргентины не отвернулся от награждения Испании на ЧМ-2026
22 июля
3
Реакция Черчесова на выбор ФИФА лучшего вратаря и игрока ЧМ-2026
22 июля
7
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
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«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
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Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
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Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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