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    Луис де ла Фуэнте

    Тренер
    Имя Луис
    Фамилия де ла Фуэнте
    Команда Испания
    Гражданство Испания
    Дата рождения 21 июня 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Испания 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2023 Испания 0 : 0 Норвегия
    28.03.2023 Шотландия 0 : 0 Испания
    08.09.2023 Грузия 0 : 0 Испания
    11.09.2023 Испания 0 : 0 Кипр
    12.10.2023 Испания 0 : 0 Шотландия
    15.10.2023 Норвегия 0 : 0 Испания
    16.11.2023 Кипр 0 : 0 Испания
    19.11.2023 Испания 0 : 0 Грузия
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