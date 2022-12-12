Луис де ла Фуэнте
Тренер
|Имя
|Луис
|Фамилия
|де ла Фуэнте
|Команда
|Испания
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|21 июня 1961
|Имя
|Луис
|Фамилия
|де ла Фуэнте
|Команда
|Испания
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|21 июня 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Испания
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Испания
|0 : 0
|Норвегия
|28.03.2023
|Шотландия
|0 : 0
|Испания
|08.09.2023
|Грузия
|0 : 0
|Испания
|11.09.2023
|Испания
|0 : 0
|Кипр
|12.10.2023
|Испания
|0 : 0
|Шотландия
|15.10.2023
|Норвегия
|0 : 0
|Испания
|16.11.2023
|Кипр
|0 : 0
|Испания
|19.11.2023
|Испания
|0 : 0
|Грузия