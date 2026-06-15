Тренер Испании прокомментировал сенсационную ничью с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничьей с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

«Мы должны были выиграть сегодняшний матч, учитывая все, что произошло, все благоприятные моменты, которые мы создали, но нам не хватило свежести и хладнокровия. Теперь нам нужно готовиться к матчу с Саудовской Аравией. Нам нужно продолжать расти, совершенствоваться и набирать темп. [Сборная Кабо-Верде] – очень физически сильная команда.

Мы знали, что они будут играть с очень низким блоком и очень мощными игроками. Если добавить к этому тот факт, что нам не хватило свежести, то все становится понятно». В футболе так и есть – здесь нет слабых соперников», – сказал де ла Фуэнте.