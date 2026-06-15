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  • Тренер Испании прокомментировал сенсационную ничью с Кабо-Верде

Тренер Испании прокомментировал сенсационную ничью с Кабо-Верде

Вчера, 22:51
4

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничьей с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

«Мы должны были выиграть сегодняшний матч, учитывая все, что произошло, все благоприятные моменты, которые мы создали, но нам не хватило свежести и хладнокровия. Теперь нам нужно готовиться к матчу с Саудовской Аравией. Нам нужно продолжать расти, совершенствоваться и набирать темп. [Сборная Кабо-Верде] – очень физически сильная команда.

Мы знали, что они будут играть с очень низким блоком и очень мощными игроками. Если добавить к этому тот факт, что нам не хватило свежести, то все становится понятно». В футболе так и есть – здесь нет слабых соперников», – сказал де ла Фуэнте.

  • У Кабо-Верде в основе весь матч провел Кевин Ленини, футболист «Краснодара». Беншимоль из «Акрона» был в запасе.
  • Ночью по Москве сыграют две другие команды группы – Саудовская Аравия и Уругвай.
  • Испания не проигрывает в основное время с 22 марта 2024 года.

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Источник: ФИФА
Чемпионат мира Испания. Примера Кабо-Верде Испания де ла Фуэнте Луис
Комментарии (4)
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Император 1
1781556030
Ещё одна такая „неудача" и тебя выкинут
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Alex Atuan
1781557270
Какой нафиг свежести им не хватило??На них что там пахали чтоли??просто блин пижоны!
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Snek
1781574411
Свежести не хватило? Чего млять? Да они ни одного удара нормально не нанесли по воротам. Просто игра без чистого форварда не приносит плодов.
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zigbert
1781588608
Делайте выводы,Саудовская Аравия тоже не подарок. Ямаля теперь придется выпускать в старте.
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