Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу

Андрей Канчельскис высказался о новом месте работы Леонида Слуцкого.

55-летний специалист возглавил медиафутбольную сборную России.

«Мне это неинтересно. Не издевайтесь над футболом. Это его решение, пусть занимается этим. Но мне это неинтересно», – заявил Канчельскис.