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Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу

15 августа, 12:56
1

Андрей Канчельскис высказался о новом месте работы Леонида Слуцкого.

55-летний специалист возглавил медиафутбольную сборную России.

«Мне это неинтересно. Не издевайтесь над футболом. Это его решение, пусть занимается этим. Но мне это неинтересно», – заявил Канчельскис.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Медиафутбол Динамо Бр Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
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sochi-2013
1786788494
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю» !
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