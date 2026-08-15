Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу

Андрей Канчельскис высказался о новом месте работы Леонида Слуцкого.
55-летний специалист возглавил медиафутбольную сборную России.
«Мне это неинтересно. Не издевайтесь над футболом. Это его решение, пусть занимается этим. Но мне это неинтересно», – заявил Канчельскис.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В России Слуцкий тренировал «ФК Москва», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».
- Канчельскис работает в «Динамо Бр».
Источник: «Спорт-Экспресс»