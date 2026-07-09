18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом

Защитник Лаки Исаак подписал контракт с «Родиной».
18-летний нигериец будет играть за молодежные команды москвичей.
«Он является воспитанником P Sports Football Academy, которую совсем недавно CAF и ФИФА признали одной из 30 лучших академий Африки.
Желаем Айзеку надeжной игры в обороне и успехов в составе «Родины»!» – говорится в сообщении клуба.
«Родина» также рассталась с некоторыми игроками.
18-летний полузащитник Артем Глотов перешел в «Шумбрат».
27-летний вратарь Даниил Баринов покинул «Родину» после истечения срока контракта.
20-летний защитник Николай Придава перешел из московского клуба в «Челябинск» на правах аренды на 1 год.
Источник: телеграм-канал «ФК «Родина» | 2, 3, М»