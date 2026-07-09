18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом

Защитник Лаки Исаак подписал контракт с «Родиной».

18-летний нигериец будет играть за молодежные команды москвичей.

«Он является воспитанником P Sports Football Academy, которую совсем недавно CAF и ФИФА признали одной из 30 лучших академий Африки.

Желаем Айзеку надeжной игры в обороне и успехов в составе «Родины»!» – говорится в сообщении клуба.

«Родина» также рассталась с некоторыми игроками.

18-летний полузащитник Артем Глотов перешел в «Шумбрат».

27-летний вратарь Даниил Баринов покинул «Родину» после истечения срока контракта.

20-летний защитник Николай Придава перешел из московского клуба в «Челябинск» на правах аренды на 1 год.