Стало известно, сыграет ли Бабич против «Зенита»

Срджан Бабич, защитник «Спартака», сообщил о готовности выйти на поле в матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».

Сербский футболист восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре 2025 года. С того момента Бабич не провел ни одного официального матча за московский клуб.

В летнее межсезонье защитник появился на поле во всех трех товарищеских встречах «Спартака» и суммарно отыграл 150 минут.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.

«Думаю, буду готов (к Суперкубку), если понадоблюсь тренеру», – сказал Бабич.

Окончательное решение о его участии в игре будет принимать главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.