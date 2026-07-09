Стало известно, сыграет ли Бабич против «Зенита»

Срджан Бабич, защитник «Спартака», сообщил о готовности выйти на поле в матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».
- Сербский футболист восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре 2025 года. С того момента Бабич не провел ни одного официального матча за московский клуб.
- В летнее межсезонье защитник появился на поле во всех трех товарищеских встречах «Спартака» и суммарно отыграл 150 минут.
- Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.
«Думаю, буду готов (к Суперкубку), если понадоблюсь тренеру», – сказал Бабич.
Окончательное решение о его участии в игре будет принимать главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.
Источник: «Р-Спорт»