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Стало известно, сыграет ли Бабич против «Зенита»

Сегодня, 15:35
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Срджан Бабич, защитник «Спартака», сообщил о готовности выйти на поле в матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».

  • Сербский футболист восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в октябре 2025 года. С того момента Бабич не провел ни одного официального матча за московский клуб.
  • В летнее межсезонье защитник появился на поле во всех трех товарищеских встречах «Спартака» и суммарно отыграл 150 минут.
  • Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.

«Думаю, буду готов (к Суперкубку), если понадоблюсь тренеру», – сказал Бабич.

Окончательное решение о его участии в игре будет принимать главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Зенит Бабич Срджан
Комментарии (2)
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СильныйМозг
1783602041
Бабич: "Думаю смогу, если из жопы ничего не будет сыпаться".
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FROLL007
1783605838
Лучше не выходи. Хоть не опозоришься после разгрома от чемпионов. Гыгыгы
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