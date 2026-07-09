Клуб РПЛ подписал колумбийца

«Динамо Мх» договорилось с клубом «Патриотас Бояка» о выкупе защитника Андреса Аларкона.

Он подписал с махачкалинцами контракт на 3 года. С сентября 2025 года колумбиец выступал в клубе РПЛ на правах аренды.

«Мы очень хорошо знаем Аларкона. Он по ментальности нам очень подходит. Да, он допускал некоторые ошибки, но в концовке сезона очень хорошо отыграл. Доказав, что подходит команде и по футбольным характеристикам, и, что немаловажно, по человеческим качествам. Он в Дагестане своим стал. Андрес – хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим.

Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчеркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении. Нас всe устроило, Андреса всe устроило. И хорошо, что мы эту сделку совершили», – сказал генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов.