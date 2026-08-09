Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу над «Спартаком».

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«У нас со «Спартаком» всегда самые сложные матчи. Игра выдалась не то что нелегкая – это было как война. И у нас, наверное, в голове больше сидело то, что мы проиграли им в финале Кубка России. Думаю, что против «Спартака» ребята всегда хотят выиграть, и именно на этом стадионе всегда получается.

Не праймовый Барко? Может быть, какая‑то у него проблема, может, получил травму. Хочу пожелать ему, чтобы не было никакой травмы, хорошего восстановления и чтобы он вернулся в праймовую форму», – сказал Кривцов.