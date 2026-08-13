Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков увидел признаки ухудшения атмосферы в раздевалке красно-белых.

«Не знаю, с чем именно была связана замена Барко в матче с «Краснодаром». Но мне кажется, что там уже назревает скандал. Или еще что-то такое.

Это просто мое мнение – мы не в команде, не в раздевалке. Так что это просто догадки. Видно, что уже есть какой-то накал.

К тому же у него еще официально не закончилась история с продлением или непродлением контракта. Еще приход Даку в команду может по-разному повлиять на настроение лидеров», – сказал Глушаков.