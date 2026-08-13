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Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»

13 августа, 18:52
20

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков увидел признаки ухудшения атмосферы в раздевалке красно-белых.

«Не знаю, с чем именно была связана замена Барко в матче с «Краснодаром». Но мне кажется, что там уже назревает скандал. Или еще что-то такое.

Это просто мое мнение – мы не в команде, не в раздевалке. Так что это просто догадки. Видно, что уже есть какой-то накал.

К тому же у него еще официально не закончилась история с продлением или непродлением контракта. Еще приход Даку в команду может по-разному повлиять на настроение лидеров», – сказал Глушаков.

  • Сообщалось, что Барко заменили из-за проблем со здоровьем.
  • Без ведущего полузащитника «Спартак» проиграл «Краснодару» – 1:2.
  • У аргентинца через год истекает контракт с клубом. Он думал об уходе этим летом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Глушаков Денис Барко Эсекьель
Комментарии (20)
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Император 1
1786636862
А может Барко просто не мог матч полностью отыграть?
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NewLife
1786636882
Сказал главный скандалист😀
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...уефан
1786637101
...нарисовался баран со своими догадками. "Я ничего не знаю, но я так думаю"...
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Цугундeр
1786637460
)) «Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек пятьдесят. И ещё было очень много белых „снежинок“. Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка».(С) В.Драгунский. "Денискины рассказы".
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val69
1786637883
Чья бы корова мычала...
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САДЫЧОК
1786638190
Не понимаю, как этот Глушаков был на матче в ложе Спартака?! Это же желчное существо, которое льёт грязь на Спартак и виновен в сливе тренера, по сути украв у Спартака 2 года!
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subbotaspartak
1786638744
Ай-яй-яй. Ой-ёй-ёй...
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zigbert
1786639358
Если "кажется" надо перекреститься.
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Rad Meat
1786640870
Начинается... Не знаю, кажется,догадки... Но назревает скандал...
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timon2401
1786642178
Конфликт был с ОПГ «Ромашка». Денис, видимо, по себе всех равняет.
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